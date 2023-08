Murgia | un addio pubblico | come tutta la vita | «Ci siamo commossi insieme | quell’intervista un atto politico»

La scrittrice è morta a Roma all'età di 51 anni, era affetta da carcinoma renale al quarto ...È morta Michela. La scrittrice aveva 51 anni ed era malata da tempo di un carcinoma al quarto stadio, del ... - Il ritrattoalla scrittrice paladina dei diritti - Il racconto del tumore La ..."Il Detonatore" è nato per criticare tutta la feccia come Michela. "Anche a quelli che mi odiano credo di essere stata utile, per autodefinirsi" ha detto lei a quel cazzaro di Cazzullo. È una ...

Addio a Michela Murgia, scrittrice e attivista femminista Open

«Ma l’amor mio non muore». Questo il commovente post d'addio di Roberto Saviano per Michela Murgia, morta stasera età di 51 anni. La scrittrice a maggio ...Voleva arrivare «viva» fino alla morte. E così ha fatto Michela Murgia, che negli ultimi mesi della sua vita, dopo aver saputo di avere un carcinoma al quarto stadio, ...