Murgia: Fontana, 'ha affrontato malattia con dignità e coraggio' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “La scrittrice Michela Murgia ha affrontato la malattia con dignità e coraggio. Giungano ai suoi familiari le mie condoglianze”. Così il presidente della Camera, Lorenzo ...