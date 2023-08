Mountain bike | Samara Maxwell è la nuova Campionessa del Mondo U23 del cross country Cortinovis caduta mentre in lotta per una medaglia

(Di venerdì 11 agosto 2023) Con una gara dominata dal primo all’ultimo metro, la neozelandesesi è laureatadeldelper la categoria U23. La 21enne è la prima atleta dellaZelanda a vestire la maglia iridata nella specialità delolimpico in ogni categoria,si tratta già del terzo oro per la nazione oceanica in questi mondiali, tra tutte le specialità della MTB. Dopo aver allungato già nelle primissime fasi di gara, aè bastato sostanzialmente gestire il vantaggio fino al traguardo, tagliato con un vantaggio di 1’o1” sull’elvetica Ginia Caluori, forse l’unica ad aver almeno provato a rimanere alla sua ...

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha partecipato, questa mattina, a un tour innel comprensorio Finalese per promuovere la rete di sentieri e tracciati del Ponente ligure. Con partenza da Pietra Ligure, lesono passate lungo la strada del Colle ...... dalle bellezze storiche e artistiche a fantastici paesaggi, con numerosi sentieri su cui praticare trekking, passeggiate a cavallo ed escursioni in. 'Stiamo lavorando per il territorio,...Pietra - Finale. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha partecipato, questa mattina, a un tour innel comprensorio Finalese per promuovere la rete di sentieri e tracciati del Ponente ligure.

Il britannico Charlie Aldridge è il nuovo Campione del Mondo del cross country per la categoria U23. Questo il verdetto arrivato oggi sul percorso di Glasgow, in Scozia, dove si stanno tenendo i Mondi ...