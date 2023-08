Mountain Bike | Pieterse cerca il riscatto nel cross country | l’Italia ci vuole provare

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023) Glentress è pronta all’ultimo giorno dei Mondiali di. Domani sarà il momento delle prove di, le ultime di questa competizione iridata. La mattinata del 12 agosto si aprirà principalmente con la prova élite femminile. Rischia di essere un nuovo grande duello tra Pauline Ferrand-Prevot e Puck. La francese e l’olandese se le sono date di santa ragione nella gara di short track, con la prima ad avere la meglio per una manciata di secondi. La ventunenne neerlandese non si accontenterà però della seconda piazza, dopo aver vinto tre delle quattro prove di Coppa del Mondo stagionali. Non saranno ovviamente le uniche a giocarsi un posto al sole. Le svizzere Alessandra Keller e Jolanda Neff vogliono riscattarsi dopo la prova poco performante di giovedì, mentre la britannica ...