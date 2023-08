Mountain bike | Mondiali 2023 | Luca Braidot a caccia di una difficile riconferma sul podio

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023) Scenderanno in pista domani, sabato 12 agosto, gli uomini di categoria per la prova di cross country aididi Glasgow. Un appuntamento attesissimo, non solo e non tanto per la maglia iridata in palio, quanto come fondamentale passo di avvicinamento in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Tra i protagonisti ci saranno infatti tutti i nomi più attesi: dai “regolari” Tom Pidcock e Nino Schurter, fino a chi di mestiere va su strada, ma è intenzionato a darsi una chance olimpica come Mathieu van der Poel e Peter Sagan. In questo contesto estremamente competitivo ed eterogeneo, come si pone l’Italia? L’uomo di punta della spedizione azzurra è ovviamente, forte di un bronzo all’edizione dello scorso anno, seguito poi da un altro prestigioso terzo ...