MotoGP | la Honda non vuol lasciare la top-class e su Marc Marquez…

(Di venerdì 11 agosto 2023) Quale sarà il futuro dellain? La domanda è più che lecita visto il momento di grande crisi che sta vivendo uno deihi più rappresentativi della storia del Motomondiale. Dopo l’incidente diMarquez a Jerez de la Frontera (Spagna) del 2020, la Casa di Tokyo ha smarrito la retta via e i progetti che si sono susseguiti nel tempo non sono stati assolutamente convincenti. Tuttavia, nonostante alcune considerazioni o voci, sidar seguito all’esperienza nellae regina. A dirlo in maniera molto chiara è stato il presidente di HRC, Koji Watanabe. Nell’intervista concessa al sito nipponico Shueisha Shinsho, si è voluto smentire in maniera categoria la possibilità di abbandonare lae regina. “Il Gruppoconsidera la ...

...in un mondiale che non sente suo e con la certezza di avere ancora molto da dire in. Adesso, ... Verosimilmente con Lucio Cecchinello , per lasatellite al posto di Alex Rins, o anche con la ...VEDI ANCHESan Marino 2023, torna la tribuna Yamaha Racing Naked entry level 2023:, KTM, Suzuki, Triumph, Yamaha. Video comparativa Yamaha, le promozioni estive per Booster e tutte le ......motivazioni per sottrarre un team ao Aprilia. Saremmo addirittura felici se la Yamaha ottenesse di nuovo un secondo team. Più i costruttori sono equilibrati in termini di numero di moto...

Il n°1 Hrc: “Honda mai fuori dalla MotoGP. Marquez Parlo a lungo con lui…” La Gazzetta dello Sport

Koji Watanabe, presidente di HRC, ha parlato della crisi della Casa nipponica nella classe regina, parlando chiaro sul futuro del numero 93.l'ammiraglia di Honda nel motocross si evolve ancora una volta, grazie agli sviluppi condotti durante il Mondiale MXGP. Il modello 2023 ha una coppia notevolmente più forte ai bassi regimi e un'erogaz ...