MotoGP | Alvaro Bautista torna nel Motomondiale con Ducati Sarà wild card nel GP di Malesia

(Di venerdì 11 agosto 2023) La voce girava da tempo, ma ieri si è concretizzata in un comunicato ufficiale.in. Il veterano spagnoloal via del Gran Premio di, programmato il prossimo 12 novembre, con unaiscritta sotto i colori del Team Aruba.it. Il navigato iberico, Campione del Mondo in carica della Superbike e attuale leader del campionato dedicato alle derivate di serie, farà il suo ritorno fra i prototipi dopo cinque anni. Il castigliano aveva abbandonato laa fine 2018 dopo nove stagioni trascorse tra factory team Suzuki, team Gresini e team Aspar. Un arco temporale durante il quale aveva raccolto 3 podi e una pole position, chiudendo 5° la classifica generale del 2012.aveva chiesto a ...

...Desmosedici GP " che hanno fornito indicazioni convincenti "Bautista, campione del mondo in carica e attuale leader della classifica WorldSBK, tornerà quindi a disputare una garadopo ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti foto Bautista in pista a Misano: test con DucatiBautista è sceso in pista a Misano per la prima giornata di test in sella alla Ducati: il pilota ..., Bautista wild card Ducati a Sepang Una piacevole notizia per i tifosi della Ducati.Bautista correrà infatti nel weekend di Sepang in sella alla Ducati Desmosedici GP come wild card ...

MotoGP, Alvaro Bautista torna nel Motomondiale con Ducati. Correrà in Malesia con una wild card OA Sport

Il pilota spagnolo del team Ducati Aruba.it Racing prenderà parte al Gran Premio di Malesia in sella alla Desmosedici GP. Ecco le sue parole ...Alvaro Bautista si sta preparando per il Gran Premio della Malesia, che correrà con la sua Ducati Desmosedici GP.