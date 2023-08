Motocross | GP Svezia MX2 2023 | assente Geerts per infortunio | Adamo può ipotecare il titolo

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023) Due settimane dopo il GP di Finlandia, prosegue questo weekend il Mondialecon la quindicesima e quintultima tappa della stagione. Appuntamento a Uddevalla per il Gran Premio di, che potrebbe indirizzare in maniera quasi definitiva la corsa alnella classe MX2 in favore di Andrea. Il giovane pilota italiano ha infatti a disposizione un’occasione d’oro per consolidare ulteriormente la sua tabella rossa in vista degli ultimi quattro round. Reduce dalla meravigliosa doppietta di Vantaa, il siciliano della KTM è il favorito principale anche sul fondo duro del tracciato svedese e proverà ad ottenere punti pesanti in contumacia del suo grande rivale Jago. Il campione belga della Yamaha ha riportato la frattura della clavicola sinistra in occasione ...