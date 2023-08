Mosca lancia un razzo con una sonda verso la Luna | partita la prima missione lunare russa dopo 47 anni – Video

(Di venerdì 11 agosto 2023) La Russia hato una nuovare, la47. IlSoyuz che trasporta la-25 è statoto all’1:10 di venerdì 11 agosto dal cosmodromo di Vostochny. Laraggiungerà l’orbitare tra cinque giorni e lì resterà tra i tre e i sette giorni per scegliere il punto giusto dove atterrare nella zona del polo sudre. Secondo una fonte del Roscosmos, l’agenzia prevede l’alggio intorno al 21 agosto. La navicella, che resterà sullaper un anno, avrà il compito di “prelevare (campioni) e analizzare il suolo” oltre che “condurre ricerche scientifiche a lungo termine”. Secondo quanto ...

Nuovi raid su Zaporizhzhia nelle ore in cui l'operatore ucraino per l'energia nucleareun altro allarme per la centrale (poi ridimensionato dagli esperti). Colpito anche un albergo normalmente utilizzato dal personale dell'Onu. I russi avanzano su Kupiansk, ordinata l'evacuazione ...Il razzo Soyuz 2.1v con il lander Luna - 25 è decollato all'1:10 ora italiana dal cosmodromo di Vostochny, 5550 chilometri a est di. La sonda raggiungerà l'orbita lunare tra cinque giorni e lì ...News correlate Il Consiglio Nazionale dei Giovanil'allarme: i giovani rischiano di andare ... Più torchiate le eredità Russia, il capo della Wagner Prigozhin ada Putin Il capo e fondatore ...

Mosca lancia un razzo con una sonda verso la Luna: partita la prima missione lunare russa dopo 47 anni… Il Fatto Quotidiano

Partenza senza problemi, come mostrano le immagini trasmesse da Roscosmos. In assenza di problemi nel tragitto spaziale, Luna-25 arriverà a destinazione il 23 ...Il razzo Soyuz, che trasporta una sonda di quasi 800 chili, è stato lanciato alle 2.10 ora di Mosca dal cosmodromo di Vostochny nell’Amur, secondo le immagini diffuse in diretta dall’agenzia spaziale ...