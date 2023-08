Morto il 33enne del foggiano che era rimasto ferito da fuochi pirotecnici esplosi mentre li maneggiava Decesso nel policlinico di Bari

Samuel Del Sorbo, 33 anni, èin un incidente stradale avvenuto domenica mattina a Mugnano del Cardinale, in provincia di ... La salma delè stata trasportata presso l'ospedale Moscati di ...... èsul colpo dopo aver impattato un trattore, guidato da un 50enne del posto, sulla strada provinciale di Mugnano del Cardinale. Il violentissimo urto non gli ha lasciato scampo, ilè ...Ilviaggiava a bordo della sua moto quando è rimasto vittima del tragico impatto. Secondo ... Il motociclista èsul colpo a seguito dell'impatto tra i due mezzi. Il giovane, che era a bordo ...

Bari, morto in ospedale 33enne ustionato dopo scoppio fuochi d'artificio a Lesina La Gazzetta del Mezzogiorno

Venne investito dall’esplosione accidentale e venne ricoverato in gravissime condizioni nel centro grandi ustionati del policlinico di Bari. Il 33enne residente a Marina di Lesina è morto oggi.Uomo trovato morto in ascensore a Mestre: è stato ucciso, forse al culmine di una lite. Non era un ladro come si era detto all'inizio.