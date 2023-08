Morto a 102 anni il generale di Ps Lorenzo Cappello | consegnò la torcia olimpica a Zeno Colò

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 11 agosto 2023) “Buon viaggio”. La Polizia di Stato ricorda, scomparso all’eta’ di 102, con un commosso post sulla pagina facebook dell’Agente Lisa, la popolare ‘poliziotta virtuale’. A corredo ci sono “due immagini simboliche. Il suo sorriso, nel verde delle Dolomiti, immortalato pochi mesi fa, quando era andato a far visita al Centro di addestramento alpino della Polizia a Moena, che nel 1967 aveva con orgoglio inaugurato” (e dove, nella ‘sua caserma’, il 30 maggio di duefa aveva festeggiato il secolo di vita) “ed una foto scattata nel 1956 a Cortina D’Ampezzo, dove fu lui a consegnare laColo’ per l’accensione del braciere olimpico. Proprio come il fuoco di Olimpia – conclude l’Agente Lisa – la passione ...