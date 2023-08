Morte giornalista in Argentina | disordini e scontri tra manifestanti e polizia

(Di venerdì 11 agosto 2023)a Buenos Aires durante la manifestazione di protesta per ladelfotoreporter e attivista politico, Facundo Molares: ilanciano oggetti contro gli ...

Disordini e scontri a Buenos Aires durante la manifestazione di protesta per ladelfotoreporter e attivista politico, Facundo Molares: i manifestanti lanciano oggetti contro gli agenti di polizia vicino all'Obelisco di Buenos Aires, dove si sta svolgendo una ......Lo speciale di Rai1 ' Un viaggio lungo una vita ' dedicato a Piero Angela ad un anno dalla... Anche Jovanotti ha ricordato ile saggista quando lo scelse come presenza fissa in un suo ...Ora, nei giorni vicini al compleanno di lui, la figlia Camilla Costanzo lo ricorda e parla dell'amore con il conduttore ee la conduttrice, che sulladel compagno ha mantenuto un ...

Giornalista morto dopo l’intervento, tre indagati Il Mattino di Padova

Disordini e scontri a Buenos Aires durante la manifestazione di protesta per la morte del giornalista fotoreporter e attivista politico, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...