Morte del vigilante | il sindaco di Marigliano | ” Una notizia terribile”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Unache non avrei mai voluto ricevere: Tommaso Serpico, un nostro concittadino, un lavoratore onesto ed instancabile è rimasto vittima di un incidente stradale che si è verificato questa notte a Caserta. Stava compiendo il suo dovere e non tornerà più a casa: sono vicino al figlio ed a tutti quelli che gli hanno voluto bene. Non doveva finire così”: è quanto afferma ildi, Peppe Jossa, a proposito delladi Tommaso Serpico, ildicoinvolto questa notte nell’incidente stradale avvenuto a Caserta. Potrebbe interessare Incidente mortale nella notte: scontro tra due auto, decedutoL'articolo proviene da Anteprima24.it.