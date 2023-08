Morta Michela Murgia | la voce libera che ha messo al centro la persona

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 11 agosto 2023). La scrittrice sarda, 51 anni, si è spenta a Roma nella notte delle stelle cadenti, San Lorenzo, il 10 agosto. La notte dei desideri, come quelli che tutt? dedichiamo adesso a questa straordinaria donna, sperando che la notizia non sia vera, che tra poche ore ci sveglieremo e lei sarà sempre lì, con il sorriso scanzonato di chi, ancora una volta, ci ha battut? in astuzia. L’autrice attivistaUn faro contro l’oscurantismo Perché quell? come lei non muoiono mai, perché non puoi mai essere preparat? a perdere un punto di riferimento, anche quando si tratta di unafamosa. Nonostante fossimo ben consapevol? della malattia, quel carcinoma al quarto stadio rivelato pochi mesi fa, dellle sofferenze, del dolore mai esibito ma dietro il quale non si è ...