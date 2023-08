Morta la scrittrice e attivista sarda | quali sono le sue opere più belle?

L'affetto per Michela Murgia, la, drammaturga e attivistaieri all'età di 51 anni, rimbalza sui giornali e sui social network dove si moltiplicano i messaggi di cordoglio. "Ma l'amor mio non muore", scrive Roberto ...lae attivista Michela Murgia. Aveva sposato, "in articulo mortis", l'attore Lorenzo Terenzi, per preservare i diritti della sua 'famiglia ...a 51 anni laMichela Murgia. Lo scorso maggio aveva raccontato, in un'intervista al Corriere della Sera, di avere un carcinoma ai reni al quarto stadio. L'11 giugno, aveva annunciato ...

È morta Michela Murgia, la scrittrice dei diritti AGI - Agenzia Italia

In Michela Murgia, morta nella notte del 10 agosto, tutto era votato al più autentico spirito del femminismo. Che senza di lei non sarebbe tornato a occupare lo spazio politico in maniera così scomoda ...