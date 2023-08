Montreal | eliminata Sabalenka | definiti i quarti Si parte subito con le semifinali

... si è allineato nella serata di venerdì il tabellone dei quarti di finale del Wta 1000 di. ... E' infatti statala n.2 del mondo Aryna Sabalenka , sconfitta in tre set dalla russa ......dalla statunitense Jessica Pegula per 6 - 4, 6 - 0 agli ottavi di finale del Canadian Open, torneo WTA 1000 con un montepremi di 2 milioni e 788.468 dollari in corso sul cemento di,...Tennis News Atp Tennis Nel terzo set aveva esaurito gran parte delle energie a disposizione. Camila Giorgi è statadal tabellone principale del Wta 1000 dial secondo turno per mano di Petra Kvitova , che l'ha spuntata col punteggio di 6 - 2, 5 - 7, 6 - 0. Un'altalena di emozioni quelle vissute ...

Montreal: eliminata Sabalenka, definiti i quarti. Si parte subito con le ... SuperTennis

Complice la pioggia, si è allineato nella serata di venerdì il tabellone dei quarti di finale del Wta 1000 di Montreal. Le quattro semifinaliste ...La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) sconfitta dalla statunitense per 6-4, 6-0 in un'ora e sette minuti di gioco ...