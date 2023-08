Monopoli | bimbo di quattro anni annega in una piscina dell’acquapark

(Di venerdì 11 agosto 2023) Un bambino die mezzo èto all’interno di un acquapark a, in provincia di Bari. Il piccolo si trovava con la sua famiglia e stava utilizzando una delle piscine che si trovano all’interno della struttura. Mentre stava effettuando alcuni giochi d’acqua, secondo una prima ricostruzione, il piccolo potrebbe aver urtato il capo, per poi cadere in acqua. Al momento i carabinieri che indagano sull’accaduto stanno eseguendo ogni accertamento per definire l’esatta dinamica dell’incidente. Purtroppo si sono rivelati inutili i tentativi di rianimare iltrasportandolo in ospedale dopo i primi soccorsi già effettuati sul posto. Il piccolo viveva a Pezze di Greco, frazione di Fasano, in provincia di Brindisi. Leggi anche: Parma, bambina di un anno e mezzo muore ...

Il piccolo è stato rinvenuto privo di sensi in una delle piscine dove l'acqua era troppo alta per lui. Inutili le manovre di rianimazione ...Il piccolo era insieme alla sua famiglia e stava usando una delle piscine per bambini. Inutili i tentativi di rianimarlo ...