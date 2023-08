Monopoli | bimbo di quattro anni annega in acquapark

(Di venerdì 11 agosto 2023) Un bambino die mezzo èto all'interno di un, in provincia di Bari. Il piccolo era con la sua famiglia e stava utilizzando una delle piscine che si trovano all'interno della struttura. Mentre stava effettuando alcuni giochi d'acqua, secondo una prima ricostruzione, il piccolo potrebbe aver urtato il capo, per poi cadere in acqua. Al momento i carabinieri che indagano sull'accaduto stanno eseguendo ogni accertamento per definire l'esatta dinamica dell'incidente. Vano è stato il tentativo di rianimare iltrasportandolo in ospedale dopo i primi soccorsi già effettuati sul posto.

