Mondiali femminili 2023 | la Spagna supera l’Olanda ai supplementari e vola per la prima volta in semifinale

(Di venerdì 11 agosto 2023) Succede tutto nel finale a Wellington, in Nuova Zelanda, dove ladopo i tempie conquista ladei. Finisce 2-1 allo Sky Stadium in favore delle iberiche, che per lasono tra le migliori quattro della competizione iridata e ora attendono la vincente di Giappone-Svezia. Un match che non vede gol nei suoi primi 80?, giocati comunque ad alta intensità da parte di entrambe le formazioni. Tante occasioni, molte conclusioni verso la rete e anche una rete annullata dal VAR per lache però riesce a trovare il vantaggio solamente all’81° con il rigore conquistato da Paralluelo e realizzato da Caldentey. RISULTATI E CLASSIFICHE Dodici minuti di ...

Capolinea della Svizzera allo stadio degli ottavi di finale, la Spagna si guadagnata per la prima volta nella sua storia l'accesso ad una semifinale deibattendo per 2 - 1 i Paesi Bassi dopo i supplementari. Avanti all'81' grazie ad un rigore trasformato da Caldentey, le spagnole si sono fatte riprendere allo scadere (91') da Van ...Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali dei2023 di calcio femminile in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. E' arrivato il momento di fare sul serio per le quattro Nazionali rimaste in gioco nella rassegna iridata, che ...... alle ore 09:30 si disputa Giappone D - Svezia D , gara valida per i quarti di finale dei. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ...

