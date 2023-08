Mondiali donne | 2 - 1 all' Olanda | Spagna in semifinale

La scelta di dedicarsi solo al calcio l'ha ripagata con la vittoria con la Spagna aiUnder 20, nella cui finale Paralluelo ha segnato due reti, e con la conquista della Champions League con ......anche alle altre spie e che sfrutta tecnologie moderne per neutralizzare minacce. Rachel è ... E non si è mai tirata indietro quando ha dovuto interpretared'azione. Anzi, ha appena ...La Fifa ha squalificato per 2 giornate la 'stella' della nazionale inglese Lauren James che, al 42' st della sfida degli ottavi contro la Nigeria ha calpestato un'avversaria, Michelle Alozie, che era ...

Mondiali donne: la vendetta dell'Olanda, 'Usa parlano troppo' Agenzia ANSA

E' la Spagna la prima semifinalista dei Mondiali di calcio femminile. Infatti ha battuto l'Olanda per 2-1, dopo i tempi supplementari, nel primo match dei quarti di final ...