Mondiali donne | 2 - 1 al Giappone | Svezia in semifinale

(Di venerdì 11 agosto 2023) Per la quarta volta nella sua storia, laè nelle semifinali deidi calcio femminile. Ci è riuscita battendo per 2 - 1 ilnella sfida dei quarti di finale giocata all'Eden Park ...

Per la quarta volta nella sua storia, la Svezia è nelle semifinali deidi calcio femminile. Ci è riuscita battendo per 2 - 1 il Giappone nella sfida dei quarti di finale giocata all'Eden Park di Auckland. Svedesi in vantaggio con Ilestedt al 32' pt, raddoppio ...Le olandesi non mollano e al 91° pareggiano con la giocatrice dell'Inter, Stephanie Van der Gragt, all'ultima gara della sua carriera visto che aveva già annunciato il ritiro al termine dei. ...La scelta di dedicarsi solo al calcio l'ha ripagata con la vittoria con la Spagna aiUnder 20, nella cui finale Paralluelo ha segnato due reti, e con la conquista della Champions League con ...

Mondiali donne: la vendetta dell'Olanda, 'Usa parlano troppo' Agenzia ANSA

Sorpresa nei quarti di finale: la Spagna batte la favorita Olanda (2-1). Stesso risultato per la Svezia sul Giappone. E senza più gli Usa, eliminati, si fa verso un trionfo europeo. Padrone di casa au ...Per la quarta volta nella sua storia, la Svezia è nelle semifinali dei Mondiali di calcio femminile. Ci è riuscita battendo per 2-1 il Giappone nella sfida dei quarti di finale giocata all'Eden Park d ...