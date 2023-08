Mondiali di Glasgow | arrivano altre sei medaglie per l' Italia del paraciclismo

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tre maglie iridate, due argenti e 1 bronzo sono il bottino del primo giorno di gare in linea aidiin corso in Scozia

Remco Evenepoel conquista la medaglia d'oro nella cronometro aidi ciclismo di2023 e batte l'azzurro Filippo Ganna, argento. Ganna segna il miglior primo intertempo, di 4". Nei successivi due rilevmenti, Evenepoel viaggia sempre con 12" di ...L'analisi della crono individuale aidi: l'azzurro è protagonista di una crono straordinaria ma Remco Evenepoel è imprendibile. Le parole di Top Ganna dopo l'argento fanno intendere che per l'Olimpiade servirà un grande ...

Lorenzo Milesi, oro nella cronometro under 23 ai Mondiali di Glasgow

Tre maglie iridate, due argenti e 1 bronzo sono il bottino del primo giorno di gare in linea ai Mondiali di paraciclismo in corso in Scozia ...Un fenomeno destinato a riscrivere i libri dei record. Queste erano le aspettative su Remco Evenepoel quando nel 2018, alla sua ultima stagione tra gli juniores, impose il suo dominio su ogni terreno, ...