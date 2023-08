Mondiali di Arrampicata | Zurloni è oro con pass olimpico | “Alla ricerca della perfezione”

(Di venerdì 11 agosto 2023) Berna – Uno splendidoper le Olimpiadi, insieme all’oro iridato aidia Berna. Matteorealizza due sogni. A soli 21 anni stacca ila cinque cerchi e sale sul tetto del mondo. In finale e nella specialità dello Speed, l’Azzurro ha battuto il cinese Jinbao Long, autore di una falsa partenza e ai quarti di finale ha compiuto l’impresa superando l’altro cinese Peng Wu, stabilendo il record europeo in 5”02. “Ora penserò solo alle Olimpiadi – ha dichiarato, come riporta l’Ansa – e sononella performance: mi sto impegnando tantissimo, ho ancora dei punti su cui devo migliorare”. Foto Fasi – Federazione Italiana...

