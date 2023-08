Mondiali ciclismo 2023 | Remco Evenepoel oro cronometro Filippo Ganna argento

Remco Evenepoel conquista la medaglia d'oro nella cronometro aididi Glasgow 2023 e batte l'azzurro Filippo Ganna, argento. Ganna segna il miglior primo intertempo, di 4". Nei successivi due rilevmenti, Evenepoel viaggia sempre con 12" di ...Tornando a Ganna, è ora di far notare che non può essere sempre il santo salvatore del... E nella sua carriera ha già conquistato, oltre all'oro alle Olimpiadi, ben nove titoli. ...Finale ad alta tensione nella gara short track di mountain bike aididi Glasgow. La corsa è stata vinta da Samuel Gaze, davanti a Victor Koretzky e a Tom Pidcock , l'eclettico britannico che in questimultidisciplina ha disertato la strada ...

