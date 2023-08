Mondiali ciclismo 2023 | Remco Evenepoel oro cronometro e Filippo Ganna argento

(Di venerdì 11 agosto 2023) Roma, 11 ago. (Adnkronos) -conquista la medaglia d'oro nellaaididi Glasgowe batte l'azzurrosegna il miglior primo intertempo, di 4”. Nei successivi due rilevmenti,viaggia sempre con 12” di vantaggio, lo stesso che ha al termine, sul traguardo. Terzo la sorpresa Joshua Tarling, britannico classe 2004 che ha scelto insieme alla sua nazionale di snobbare la prova U23 e confrontarsi direttamente con i professionisti, ma con già il titolo nazionale di specialità sulle spalle. "Sono da due settimane qui in Scozia, tra pista e la crono di oggi ho vinto tre medaglie. Non posso che essere contento. Non ho nulla da ...

Remco Evenepoel conquista la medaglia d'oro nella cronometro aididi Glasgow 2023 e batte l'azzurro Filippo Ganna, argento. Ganna segna il miglior primo intertempo, di 4". Nei successivi due rilevmenti, Evenepoel viaggia sempre con 12" di ...L'analisi della crono individuale aidi Glasgow: l'azzurro è protagonista di una crono straordinaria ma Remco Evenepoel è imprendibile. Le parole di Top Ganna dopo l'argento fanno intendere che per l'Olimpiade servirà un grande ...Soltanto un super Remco Evenepoel ha impedito a Filippo Ganna di indossare la terza maglia iridata in carriera nella cronometro del Mondiale didi Glasgow. Il belga ha sfoderato una prestazione da fuoriclasse assoluto, al netto delle critiche ricevute al termine della prova in linea, riuscendo a spuntarla per una manciata di secondi ...

In una prova iridata a cronometro in cui Filippo Ganna ha portato una prestigiosa medaglia d'argento alla Nazionale Italiana, Mattia Cattaneo si è confermato tra i migliori interpreti della specialità ...Roma, 11 ago. (Adnkronos) – Remco Evenepoel conquista la medaglia d’oro nella cronometro ai Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023 e batte l’azzurro Filippo Ganna, argento. Ganna segna il miglior primo ...