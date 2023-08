Mondiali ciclismo 2023 | Mattia Cattaneo | “Contento della prova | ma che sofferenza gli ultimi 100 metri”

(Di venerdì 11 agosto 2023) In unairidata a cronometro in cui Filippo Ganna ha portato una prestigiosa medaglia d’argento alla Nazionale Italiana,si è confermato tra i migliori interpretispecialità chiudendo con un ottava posizione di grande peso, a 1’56” dal vincitore Remco Evenepoel. Subito dopo il traguardoha parlato ai microfoniRai: “Io credo di aver fatto una super cronometro, per quelle che sono le mie capacità. Ora incrociamo le dita per Ganna (non era ancora terminata ladel suo compagno), ma io sono già moltoper quanto fatto”. “Non ho potuto passare troppe informazioni a Ganna perchè siamo partiti molto vicini – ha aggiunto poi il 32enne – ma sapevamo entrambi che era una crono molto esigente, soprattutto ...

L'azzurro torna sul podio, l'oro al belga Evenepoel18.10, Ganna argento in cronometro Sfuma per 12"28 l'oro di Filippo Ganna nella prova a ... Per Ganna sarebbe stato il terzo orodi specialità, mentre per Evenepoel si tratta del primo. ...Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d'argento nella cronometro individuale maschile su strada aidia Glasgow. L'oro è stato vinto dal belga Remco Evenepoel. L'azzurro, campione iridato 2020 e 2021 delle specialità, l'anno scorso in Australia era rimasto fuori dal podio. In ...

Mondiali di ciclismo, Filippo Ganna argento nella cronometro: segui la diretta streaming RaiNews

L’azzurro si ferma così a nove Mondiali: 2 crono su strada, 6 nell’inseguimento individuale su pista e 1 nel quartetto, più il titolo olimpico del quartetto a Tokyo 2021. In questo Mondiale, ha vinto ...Luca Giaimi ha concluso la prova iridata a cronometro della categoria juniores al sesto posto. Una buona prestazione sul palcoscenico più importante, conclusa a 56 secondi dal vincitore Oscar Chamberl ...