Moda e tagli capelli | la camicia fiorita e il lob di Martina Colombari

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 11 agosto 2023) Laè un capo essenziale nel guardaroba femminile della parte finale dell'estate 2023. Questa ultimamente è stata indossata anche dalla bella. Si può copiare anche il suo meraviglioso lob. Entrambe le proposte possono essere prese in considerazione dalle donne di ogni età. Adesso è arrivato il momento giusto per scoprire tutte le immancabili novità dei prossimi mesi. Tendenzefine estate 2023ha sfoggiato degli shorts di colore bianco. Il capo è a vita alta e risulta essere molto aderente e corto. In questo modo, le gambe sono sempre perfettamente in evidenza. La conduttrice ha indossato unaè questa è la vera protagonista dei prossimi mesi. Il capo ha le maniche lunghe e non ha la solita ...