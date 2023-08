Mirko Testa campione del mondo di handbike | altro oro bergamasco a Glasgow

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tripudio azzurro perai Mondiali di paraciclismo: il 26enne di Grassobbio si è laureatodelnella prova in linea diaggiudicandosi l’oro nella categoria H3. L’atleta dell’ActiveTeam “La Leonessa” è rimasto sempre all’interno del gruppo dirispondendo ai vari aumenti di ritmo che, giro dopo giro, hanno rotto il gruppo. Il ciclistaha poi sfruttato il proprio spunto in volata lasciandosi alle spalle il francese Johan Quaile e il tedesco Vico Merklein mettendosi al collo il primo oro della sua carriera. Quarta piazza per l’americano Ryan Pinney che ha preceduto l’azzurro Davide Cortini, giunto con quattro secondi dal connazionale.si concentrerà ora sulle Paralimpiadi di ...

A quanto si apprende, il manager che si è suicidato sparandosi alla testa lo scorso 5 agosto sarà cremato. Si conferma quindi lo "stretto riserbo" che i figli e Mattia hanno chiesto in una nota

Sabato 12 agosto previste le esequie del presidente di Visibilia, morto suicida con un colpo di pistola alla testa ...Si terranno domani, in forma privata, le esequie di Luca Giuseppe Reale Ruffino, il presidente di Visibilia Editore che si è suicidato sabato scorso nella sua abitazione in via Spadolini a Milano. (AN ...