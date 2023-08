Mini call veloce GPS sostegno | assegnazioni delle province Uffici scolastici ripubblicano le graduatorie corrette IN AGGIORNAMENTO

(Di venerdì 11 agosto 2023) Esiti della min2023/24 per posti residui di: glipubblicano leassegnate, seguiranno le modalità per l'assegnazione della sede. L'articoloGPSleIN

Clicca le immagini per ingrandirleveloce GPS sostegno, errori nelle assegnazioni delle province. Uffici ripubblicheranno le graduatorie corrette [IN AGGIORNAMENTO]... a seguito di numerose segnalazioni, ha comunicato ai sindacati che è stato riscontrato un errore nella struttura delle graduatorie adottate per le assegnazioni provinciali tramiteveloce ...Termini scaduti per presentare la domanda di partecipazione allaveloce sul sostegno. Adesso si attendono gli esiti che potrebbero arrivare a breve, forse già nella stessa giornata dell'11 agosto. Una della domande più frequenti, data anche la novità ...

Mini call veloce GPS sostegno, errori nelle assegnazioni delle province. Uffici ripubblicheranno le graduatorie corrette [IN AGGIORNAMENTO] Orizzonte Scuola

Mini call veloce sostegno, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha segnalato un errore nella struttura delle graduatorie (AVVISO).Mini call veloce docenti di sostegno, ecco come l’algoritmo assegna la provincia ai candidati VIDEO Di Termini scaduti per presentare la domanda di partecipazione alla mini call veloce sul sostegno.