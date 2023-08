(Di venerdì 11 agosto 2023) Il ministero delle Imprese e del Made in Italy "segue con attenzione l'evolversi della situazione che sta interessando il gruppo Lae suoi lavoratori". Lo fa sapere ilspecificando in una ...

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy "segue con attenzione l'evolversi della situazione che sta interessando il gruppo La Perla e suoi lavoratori". Lo fa sapere ilspecificando in una nota che, "in seguito alle interlocuzioni dei giorni scorsi, è convocato per martedì 5 settembre 2023 alle ore 15:00, in modalità mista, un tavolo sulla crisi del gruppo".

Mimit in campo per La Perla, convocato tavolo il 5 settembre Agenzia ANSA

