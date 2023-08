Millefoglie di melanzane | Scopri la ricetta raffinata e saporita

Leggi su donnaup

(Di venerdì 11 agosto 2023) Con leè possibile realizzare dei piatti incredibili che siano allo stesso tempo salutari e pieni di sapore. Seguendo questi principi qui sotto puoi trovare laper realizzare dellemonoporzione con melanzana e salmone. Questa pietanza è perfetta da servire ad amici e parenti sia come secondo piatto che come aperitivo. Dopo il primo assaggio tutti si leccheranno i baffi! Servi laa tavola ancora tiepida e decorala con una fogliolina di basilico fresco: in questo modo il piatto sarà ancora più invitante. Il sapore delicato di questaallesi farà amare da tutti e non appesantirà mai il tuo stomaco. Inoltre puoi arricchire il piatto preparando un’emulsione alla rucola squisita che esalterà il gusto degli ingredienti ...