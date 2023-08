Milano | violentata nel parco di Rozzano C’è un arresto |  è un uomo originario dello Sri Lanka

Il provvedimento è stato emesso dopo le indagini svolte dai carabinieri di Rozzano, coordinate dalla procura di, e riguarda l'episodio avvenuto lo scorso 5 agosto all'interno del parco 2 di ...... originario dello Sri Lanka, è stato fermato dai Carabinieri con l'accusa di violenza sessuale per aver aggredito una donna di 25 anni il 5 agosto scorso al Parco 2 di Rozzano (). A tradirlo ...L'aggressione è avvenuta la mattina del 5 agosto, intorno alle 7, quando la giovane - che lavora in un ospedale - è stata sorpresa alle spalle dall'uomo che le ha tappato la bocca e l'ha trascinata in ...

Milano: ragazza violentata in un parco mentre va a lavoro, un fermo La Gazzetta del Mezzogiorno

