(Di venerdì 11 agosto 2023) L'uomo è stato portato nel carcere di San Vittore in attesa dell'udienza di convalida Un uomo di 37 anni, originario dello Sri Lanka, è stato fermato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di unadi 25 anni. Il provvedimento è stato emesso dopo le indagini svolte dai carabinieri di, coordinate dalla procura di, e riguarda l’episodio avvenuto lo scorso 5 agosto all’interno del2 di. La donna stava andando al lavoro quando “è stata bloccata, scaraventata a terra e palpeggiata da un uomo, allontanatosi solo a seguito dell’intervento di alcuni passanti”. Gli accertamenti investigativi hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione e arrivare all’identificazione del presunto autore, riconosciuto anche dalla stessa vittima. A casa dell’uomo i ...

Milano, ragazza violentata in un parco a Rozzano: un fermo Adnkronos

Una ragazza è stata aggredita al Parco 2 di Rozzano (Milano) mentre stava andando al lavoro. Uno sconosciuto l’ha trascinata in mezzo alle piante e l’ha palpeggiata. L’aggressore è stato messo in fuga ...Solo poche settimane fa una ragazza ha denunciato di essere stata picchiata e aggredita da uno straniero sempre nella zona di corso Venezia. Milano è diventata una città non fruibile, né di giorno né ...