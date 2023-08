Milano | due ragazzi scalano la guglia del Duomo | presi

Leggi su zon

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tutto per i social. Due, durante questa mattinata, all’alba, hanno scalato lamaggiore del, quella su cui si trova la cosiddetta “Madonnina“, ovvero il simbolo di. I due, quando sono stati notati, sono scesi di loro spontanea volontà e sono statiin consegna dalla Polizia Locale. Successivamente, hanno confermato il fatto e ora li sta identificando in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Secondo le prime informazioni sarebbero francesi. I due, secondo quanto riferito direttamente dalla Polizia locale, hanno agito intorno alle 6, ma non è ancora chiaro quando siano saliti. Potrebbero essere rimasti sul monumento, nascondendosi alla chiusura, ieri sera. Gli accertamenti su questo sono in corso da parte degli investigatori. I due poi sono scesi fino a ...