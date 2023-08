Milan | Reijnders che impatto! In mano il centrocampo rossonero

Commenta per primo Ci vorrà tempo per vedere il miglior, perché è cambiato molto rispetto all'anno scorso. Ma intanto sono tutti convinti, a ... Pulisic e soprattuttohanno dimostrato di ...Musah non è un vero interditore enon è un vero playmaker. Io ad oggi so chi sono i 15/16 titolari ma non vedo una formazione ed un assetto che ne possa valorizzare a pieno la potenzialità. ...... dopo aver rifiutato la corte proprio del Fenerbahce, accetterebbe volentieri il palcoscenico europeo offerto dal, per calcarlo proprio al fianco del più che convincente

Il nuovo Milan, quello venuto fuori dal mercato di luglio, è un Milan che sembra pronto a tornare davvero grande. Colpi come Chukwueze, Pulisic, Musah, Reijnders, Loftus-Cheek, Okafor e Romero possono ...L'ex giocatore e allenatore in seconda del Milan, interpellato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del calciomercato del club rossonero ...