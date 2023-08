Milan | Musah | “Qui giocatori di alto livello | è un privilegio per me”

Lo ha detto il centrocampista delYunus, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore rossonero. ' Sono stato benissimo in Italia . Facevo tanti tornei, giocavamo spesso ...... Reijnders dall'AZ, Okafor dal Salisburgo, Chukwueze dal Villareal edal Valencia. Tutti giocatori dai piedi buoni che sanno fare la partita anche spettacolarizzando le giocate. Sembra un...Tra i tanti volti nuovi delc'è Yunus, centrocampista statunitense arrivato dal Valencia per rinforzare la mediana di PioliPrime parole da giocatore delper Yunus, nuovo centrocampista rossonera ...

Tutta la giornata di calciomercato di venerdì 11 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A e la Serie B, ma anche sui ...Conferenza stampa di presentazione per Yunus Musah, il centrocampista statunitense nuovo acquisto del Milan. "Sono felicissimo di essere qua, non vedo l'ora ...