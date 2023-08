Milan | Musah | “Il mio riferimento era Yaya Touré | aveva tecnica e potenza”

Lo ha detto il centrocampista delYunus, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore rossonero. ' Sono stato benissimo in Italia . Facevo tanti tornei, giocavamo spesso ...... Reijnders dall'AZ, Okafor dal Salisburgo, Chukwueze dal Villareal edal Valencia. Tutti giocatori dai piedi buoni che sanno fare la partita anche spettacolarizzando le giocate. Sembra un...Tra i tanti volti nuovi delc'è Yunus, centrocampista statunitense arrivato dal Valencia per rinforzare la mediana di PioliPrime parole da giocatore delper Yunus, nuovo centrocampista rossonera ...

Yunus Musah, nuovo centrocampista del Milan, ha svelato chi è il suo idolo: l’ex Valencia sorprende tutti in conferenza stampa Durante la conferenza stampa odierna, Yunus Musah, nuovo centrocampista d ...Il Milan vuole completare al più presto la propria rosa, chiudendo con il vice Theo Hernandez. Attenzione però ad una squadra di Serie A ...