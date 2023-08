Milan | Messias dice addio | è a un passo dal Genoa | la formula e le cifre

Commenta per primo Il passaggio di Juniordalal Genoa è ormai cosa fatta. Dopo diversi giorni di dialogo tra le due dirigenze, ieri rossoneri e rossoblù hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento in Liguria del 31enne ......Il Genoa è pronto a tornare ufficialmente in campo in Coppa Italia questa sera contro il Modena e intanto piazza il colpo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore del...Infine il Genoa prendedal

Dopo il colpo Retegui, il Genoa vuole continuare a rafforzarsi in attacco. Per farlo, i rossoblu guardano in casa del Milan. In primis, per la fascia destra, arriverà il brasiliano Junior Messias in p ...Il Genoa vuole lorenzo Colombo per l'attacco e spera di superare la concorrenza del Cagliari. Intanto dal Milan arriva Junior Messias ...