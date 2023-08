...vista anche di quello che sarà l'esordio in campionato contro il. Thiago Motta (LaPresse) " Calciomercato.itDal campo alle potenziali strade da esplorare in sede di calciomercato: in...Commenta per primo Domani venerdì 11 agosto, alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo di Milanello, si terrà lastampa di presentazione del nuovo centrocampista delYunus Musah .... alladi presentazione, i fari sono puntati sull'attaccante, che dovrebbe essere il gran ... ma va ricordato che in quella stessa stagione ilsi laureava campione d'Europa e, a ...

Milan, la conferenza stampa di presentazione di Musah | LIVE NEWS Pianeta Milan

Milan, non ancora terminate tutte le incombenze burocratiche, i rossoneri starebbero preparando il grande passo per il nuovo stadio.Conferenza stampa Musah Milan: ecco le parole del nuovo acquisto estivo nella sua presentazione in rossonero Yunus Musah, nuovo acquisto del Milan, si presenta in conferenza stampa alle 14.30. Milanne ...