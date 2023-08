(Di venerdì 11 agosto 2023), ex ciclista e tifoso del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle prospettive dei rossoneri per la prossima stagione

Milan, Ivan Basso: “Il mercato rossonero è stato affascinante” Pianeta Milan

Ivan Basso, ex ciclista e tifoso del Milan, ha esaltato la campagna acquisti dei rossoneri e indicato lo scudetto come obiettivo Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Ivan Basso, ex ciclista e ...Di Marzio riporta novità fondamentali sul mercato del Milan. Il club ha riaperto alla trattativa con scambio. Può arrivare il nuovo terzino ...