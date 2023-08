PerSartori è cifra da restituire al mittente: per ora è no. Thiago Motta, alla vigilia ... su cui non si sono mai distolte le attenzioni die Fiorentina, che seguono l'argentino da ...A partire daSimeone, figlio del 'Cholo' Diego, ex campione di Lazio e Inter e attuale ... Quando sembrava in procinto di trasferirsi al, il giocatore si è accordato con l'Inter. è ...A partire daSimeone, figlio del 'Cholo' Diego, ex campione di Lazio e Inter e attuale ... Quando sembrava in procinto di trasferirsi al, il giocatore si è accordato con l'Inter. È ...

Milan, Giovanni Galli: “Mercato intrigante, ma hanno tutto da dimostrare” Pianeta Milan

Giovanni Stroppa, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulle mosse di mercato del Milan: "Gli addii di Maldini e Tonali mi hanno sorpreso.Da domani tornano fruibili, dopo potature e bonifiche per ripristinare le condizioni di sicurezza, altre aree verdi ...