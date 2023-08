Milan | c'è Musah | 'Mi manda Gattuso | Pioli mi chiede di giocare da mezzala Il mio idolo è Yaya Touré'

(Di venerdì 11 agosto 2023) Altro volto nuovo in casa. Dopo i primi minuti giocati nell'amichevole a porte chiuse contro il Trento, è il momento della...

Ma il Valencia è sempre una squadra ostica e, anche se ha appena cedutoale lasciato libero Cavani finito poi al Boca Juniors a parametro zero, non va sottovalutato. Ecco perché i ...Commenta per primo Domani venerdì 11 agosto, alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo di Milanello, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo centrocampista delYunus" TRENTO 1921 0 - 1 (0 - 0) Reti : 25' st Sipos(4 - 3 - 3): Sportiello; Florenzi, Kjaer Simic (34'st Nsiala), Bartesaghi;(11'st Zeroli), Adli (34'st Eletu), Pobega; Chukwueze (...

Preso atto del vincolo sulla demolizione di San Siro, adesso il Milan intende dare un'accelerata nello sviluppo del progetto per il suo futuro impianto.Quando manca poco più di una settimana all’inizio del campionato di Serie A, il Milan si sta concentrando sulle cessioni perché in entrata ha già fatto un ottimo lavoro. Gli otto acquisti hanno ...