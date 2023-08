... ma a meno di ipotizzare che Pioli stia scaldando la panchina a Conte, alservirebbe solo per ... Non si sa, inoltre, quando rientrerà. Sono entrati tuttavia, Musah, Loftus - Cheek e ...Commenta per primo Ci vorrà tempo per vedere il miglior, perché è cambiato molto rispetto all'anno scorso. Ma intanto sono tutti convinti, a ... anche per coprire il vuoto lasciato da, ......il trentenne Rade è il centrocampista titolare su cui Mister Pioli si affida per portare ila ... Se e quandosarà ristabilito, occuperà quel ruolo, sempre che l'allenatore, come penso, ...

Milan, Bennacer sulla via del recupero: “Piano piano” Pianeta Milan

Ismael Bennacer non vede l’ora di poter tornare a disposizione del Milan di Stefano Pioli dopo l’infortunio al ginocchio Attraverso i propri social, Ismael Bennacer mostra tutta la sua voglia di recup ...Stefano Pioli pare abbia chiesto un regista di centrocampo come ultimo tassello di alto rango, a prescindere dalla situazione Krunic.