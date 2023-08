Milan | Altafini | “Reijnders non farà rimpiangere Tonali”

(Di venerdì 11 agosto 2023) José, ex attaccante del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle prospettive dei rossoneri per la prossima stagione

Neldel 62 vincere contro la Juve con un vecchio come Chiggia, e uno 'scarto' brasiliano fu decisivo, e la Juve vinse con il supporto del vecchio. Giusto per citarne alcuni. Cuadrado ...Tutti i dettagli José, ex giocatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Serie A. PAROLE - "I più forti in Serie A Leao e Osimhen,e Napoli sono da scudetto con loro. Se la ...Anche il Napoli, è uscito col, ma a testa altissima". E il Napoli di"La squadra veniva dalla B, io e Sivori temevamo di dover lottare per non retrocedere. Invece arrivammo terzi, poi ...

L'ex attaccante del Milan, interpellato da La Gazzetta dello Sport, ha espresso la sua opinione sugli affari di mercato fatti dai rossoneri ...Il fuoriclasse compie 80 anni il 18 agosto. Alla grande giornalista raccontò: «Non poter fare le stupidate della mia età mi pesa. Noi facciamo soldi Io nemmeno ho una camera tutta mia» ...