Migranti | 2060 persone scomparse nel Mediterraneo solo a luglio | i dati di Frontex

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 11 agosto 2023) "Ilcentrale rimane la rotta più attiva verso l'Ue quest'anno, con oltre 89.000 rilevamenti segnalati dalle autorità nazionali nei primi sette mesi del 2023. Si tratta del totale più alto su questa rotta per questo periodo dal 2017": lo scrive l'agenziain un comunicato parlando delle rotte seguite dalleper giungere in Europa. Secondo idell'Organizzazione internazionale per i“nelmese dipiù di 2.060sononel”.