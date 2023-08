Michelle Hunziker | Aurora ' spaventata' a cena a Porto Cervo | la mamma posta la foto Ecco perché

Prima con un calciatore di Serie A e poi con Tomaso Trussardi , ex marito di. In queste ore l'ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata avvistata con Simone Bonaccorsi , ex ...... tra i quali quello che la vedeva alle prese con un flirt con Tommaso Trussardi , ex compagno della bella. Ma il gossip non ha mai pace, e dopo queste voci ora alcune indiscrezioni ...... per passare poi ai conti in tasca a Piero Chiambretti, al possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic (ma a Sanremo, non più a San Siro), amassimo e irreale esempio di Gilf (nonna che ...

Nuovo gossip sull’ex gieffina che la vede in compagnia di uno dei modelli più famosi d’Italia, nonché ex partecipante del reality Temptation Island.Nella sfida tra repliche che invadono il palinsesto estivo, è stato lo show di Canale 5 Michelle Impossible & Friends, con 1 milione 522mila telespettatori e il 14.3% di share, a prevalere nella serat ...