Michela Murgia | teologa e cattolica queer | una fede forte e fuori dagli schemi “Quando incontrò Papa Francesco era commossa”

(Di venerdì 11 agosto 2023)non ha mai nascosto la sua. Ma l’ha sempre professata, come racconta padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà, in un modo che “ha aiutato a pensare e aiuterà ancora a farlo”. Al cordoglio per la morte della scrittrice espresso da familiari, politici e personaggi della cultura italiana, si aggiunge il dolore del mondo cattolico, anche di quello che non la pensava come lei. Un saluto rispettoso che verrà celebrato domani pomeriggio, sabato 12 agosto, alla Chiesa degli artisti di Roma: a officiare il rito funebre sarà don Walter Insero, religioso amico di giornalisti e scrittori, attori e cantanti.oltrechéha testimoniato la suain modo coerente rispetto a quella ...

- - > La scrittrice- Ansa . L'ultima volta che ci siamo visti,aveva appena donato a papa Francesco una copia della rivista di cui era stata direttrice per un solo numero. In copertina c'...- - >- Fotogramma . Di quali "diritti" era paladinaCosa sono le "famiglie queer" E perch la notizia della sua morte prematura è stata celebrata dai media con l'enfasi che ...Sui social media non si contano i messaggi di affetto per lei, una marea di pensieri tra i quali spiccano gli addii dei suoi figli d'anima, parte della famiglia allargata della scrittrice. 11 agosto ...

Michela Murgia morta, i messaggi di cordoglio. Meloni: «Combatteva per le sue idee, diverse dalle mie».... Corriere della Sera

Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso febbraio, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore degli italiani e soprattutto in quello dei suoi famigliari. Il 28 agosto Maurizio avrebbe festeggiato 85 ann ...Era credente, e non ne aveva mai fatto mistero. Non le dispiaceva definirsi "teologa". La sua simpatia per papa Francesco non aveva niente di ideologico. Il ricordo di chi l'ha conosciuta da vicino ...