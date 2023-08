Michela Murgia | teologa e cattolica queer | una fede forte e fuori dagli schemi “Per lei le relazioni erano espressione di Dio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023)non ha mai nascosto la sua. Ma l’ha sempre professata, come racconta padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà, in un modo che “ha aiutato a pensare e aiuterà ancora a farlo”. Al cordoglio per la morte della scrittrice espresso da familiari, politici e personaggi della cultura italiana, si aggiunge il dolore del mondo cattolico, anche di quello che non la pensava come lei. Un saluto rispettoso che verrà celebrato domani pomeriggio, sabato 12 agosto, alla Chiesa degli artisti di Roma: a officiare il rito funebre sarà don Walter Insero, religioso amico di giornalisti e scrittori, attori e cantanti.oltrechéha testimoniato la suain modo coerente rispetto a quella ...