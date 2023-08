Michela Murgia morta | addio del marito Lorenzo | reazioni colleghi e funerali

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 11 agosto 2023) Toccante l'delTerenzi a, la giornalistanella serata di giovedì 10 agosto 2023. L'attore, musicista e regista ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto nella quale si vedeavvolta in un abito rosso corallo, il turbante in tinta sulla testa, colta in un gesto come di danza. Senza aggiungere nulla di scritto, le ha dato il suopubblico. I due si sono conosciuti nel 2017 durante uno spettacolo teatrale in cui lei era la protagonista e lui lavorava alla regia. A luglio 2023 si sono sposati in articulo mortis, subito dopo avere annunciato pubblicamente la malattia, in forma anche di protesta per far notare tutti i limiti delle unioni civili....