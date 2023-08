Michela Murgia | l’ultima battaglia sociale contro i vigilantes al cimitero di Ventimiglia

Morte o mortificazione: che cos'è un femminicidio dici ha insegnato le parole per dirlo. A partire da quella, femminicidio, di cui lei ha dato una lettura da manuale ...Si terranno domani, sabato 12 agosto, presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota anche come la Chiesa degli Artisti, i funerali di. La cerimonia avrà inizio alle 15.30. Lo si apprende dalla famiglia della scrittrice, morta ieri all'età di 51 anni . Saviano: 'Sarà un saluto per tutti' 'ha immaginato il suo ...In occasione della scomparsa di, Sky ripropone per intero la suggestiva docuserie 'Ghost Hotel', una produzione Sky Original ideata e realizzata da Ruvido Produzioni con, in onda oggi 11 agosto su Sky ...

Michela Murgia morta, i messaggi di cordoglio. Meloni: «Combatteva per le sue idee, diverse dalle mie».... Corriere della Sera

(ANSA) - ROME, AUG 11 - Italy on Friday was mourning left-wing novelist, playwright and journalist Michela Murgia, who has died at the age of 51 after a battle against cancer. The left-wing Sardin ...Con queste parole lo scrittore lucchese Marco Vignolo Gargini ricorda Michela Murgia, la celebre scrittrice e attivista stroncata ieri da una malattia. “Vorrei salutarla e dirle che non ho condiviso ...